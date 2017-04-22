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請託美國部長級官員 我拒中打壓爭取出席WHA
2017-04-22 11:45
我國至今都尚未收到下月的WHA邀請函，據傳世衛秘書長陳馮富珍（圖左）已向中國領導人習近平表態「奉行一中」。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生組織將於5月底舉行第70屆世界衛生大會（WHA），目前為止我國尚未收到邀請函。網路媒體報導，我方以低調策略應對中國打壓，請託包括美國衛生暨人力資源部長普萊斯（Tom Price）等友邦人士，遊說WHA讓我國出席。
《上報》報導，過往我方均爭取國際社會公開支持，今年在考量兩岸關係前提下，不高調要求中國讓步，讓中國能有決策空間不打壓我國。外交高層透露，我方決定個別請託不同國家，向世界衛生組織表達支持台灣立場，遊說其讓台灣與會。
報導指出，美國衛生暨人力資源部長普萊斯已接受我方請託，向世衛總幹事陳馮富珍表達關切。其他包括部分友邦、幾個歐洲主要國家也都已接受請託，表達支持台灣出席。
本報報導，如果WHO依循以往慣例，在邀請函中提及一中原則，我方將出席抗議。衛福部長陳時中指出，不論有無收到邀請函，都會帶隊去參加，表達我國的立場。陸委會副主委邱垂正則表示，陸委會已透過跟國台辦的溝通聯繫機制向中方表達政府立場，中方迄無回應。
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