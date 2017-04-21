「讓同志遠離校園」 中國學校反同標語引公憤
2017-04-21 16:05
〔編譯陳正健／綜合報導〕根據《紐約時報》報導，中國一所大學近日發生「恐同」爭議，因為操場上突然出現一個橫幅，上面寫著「讓同性戀遠離大學校園」，引發各界撻伐。
中國華中科技大學女子籃球隊隊員，最近在校園內掛起一個橫幅，寫著「維護中華民族傳統倫理，捍衛社會主義核心價值，抵制西方腐朽思想侵蝕，讓同性戀遠離大學校園」。
之後，球隊教練甚至上網張貼學生拉著橫幅的照片，此舉引起公憤，許多中國民眾要求開除教練，處罰這些學生。
中國媒體指出，這起事件的始作俑者是該學女籃隊教練凌冰，以及兩名醫科女博士。兩名學生趁著比賽進行時，偷偷拉起「反同」橫幅。
事後，該校籃球賽官方微博緊急發佈聲明，宣稱橫幅的內容僅代表部份選手的價值觀，不代表主辦單位的立場。
21歲男大生羅胤熙表示，很高興看到異性戀男女，以及同性戀學生一起譴責那個橫幅。有此同學覺得駭人聽聞，但也有人認為不必多言。
性平倡導人士李婷婷受訪時也痛批，社會主義價值觀是「自由、正義、民主」，此次的反同人士不懂上述價值。
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