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3男學生摸女同學胸部下體 拍照流出被逮捕

3名中學男生集體霸凌一中學女生。（圖取自海峽網）

2017-04-21  14:28

〔即時新聞／綜合報導〕中國近日發生離譜校園霸凌事件，有3名中學男生集體霸凌一中學女生，有人觸碰女學生胸部，還有人摸她下體，照片流出後受到警方關切，目前犯罪嫌疑人已遭警方拘留。

《新京報》報導，本月11日，中國甘肅慶陽市慶陽四中發生霸凌事件，3名穿校服的男學生性騷擾一名穿校服女學生，一人碰觸她的胸部，另一人則蹲著摸女學生下體，第三人則站在一旁觀看，照片在網路上瘋傳。

報導指出，警方獲報後已對犯罪嫌疑人實施刑事拘留，對其他違法人員實施行政拘留，並監察教育主管部門，以及審問學校負責人。

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