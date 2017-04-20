中國學者：北京搞砸了北韓政策 應轉向支持南韓

2017-04-20 22:32

〔即時新聞／綜合報導〕外媒指出，中國著名的朝鮮戰爭歷史學家沈志華日前的演說讓聽眾相當驚訝，他直言中國基本上搞砸了對北韓的政策，沈志華認為，中國應該放棄支持北韓，轉向南韓。

《紐約時報》報導，沈志華上月在中國大連的一所大學進行講座時提到，中國與北韓的關係已發生改變，「從目前的情況來判斷，朝鮮是中國潛在的敵人，而韓國可能是中國的朋友。」他說，中國與北韓的根本利益發生了對立，「中國的根本利益是要求周邊穩定，對外發展，但自從朝鮮有了核武器，周圍就沒安穩過，所以中朝利益必然是對立的。」

沈志華表示，要看清楚，中國和北韓已經不是戰友了，「在短期內，中朝關係不可能改善」。他說，北韓搞一次核試，美國對東北亞的軍事力量就增加一分，一次又一次循環，北韓鬧事的結果是給中國增加壓力與威脅。

沈志華還說，他對中國處理薩德的做法非常反感，「完全沒有外交頭腦」，「我們現在做的事，是美國人和朝鮮人最想看到的。朝鮮人也非常高興，就是現在這個薩德鬧到這個結果，中韓關係的破裂。」

報導指出，在過去，中國批評北韓的文章會迅速遭到審查，到沈志華的演講仍發表在上海的華東師範大學冷戰歷史研究中心的網站上。沈志華認為，目前為止，他的觀點得到容忍，表明政府可能願意容忍對北韓的更大批評、對中朝關係的爭論。

沈志華在上海接受電訪時表示，中國在北韓問題上轉變方向可能有風險，如果中國與美國的政治合作不能約束北韓，兩國政府應該展開軍事合作，一旦北韓確實掌握核武，「到那個時候全世界都拜倒朝鮮腳下，這個事情越拖對朝鮮越有利」。