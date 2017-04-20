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《時代》2017百大人物 台裔演員吳恬敏上榜

《時代》今天公布2017百大影響人物。（圖擷自時代網站）

2017-04-20  21:13

〔即時新聞／綜合報導〕美國今天公布2017年度百大影響人物，由《時代》編輯在各國名人中選出先鋒、藝術家、領袖、巨人、代表人物等分類，其中美國總統川普和核心幕僚群幾乎全上榜，演出「菜鳥新移民」的台裔演員吳恬敏也入榜。

多界領導人被選為今年百大影響人物，包括美國總統川普、英國首相梅伊、俄國總統普廷、菲律賓總統杜特蒂、中國國家主席習近平、印度總理穆迪、東京都知事小池百合子、北韓領導人金正恩、教宗方濟各、泰王瓦吉拉隆功等人。總統蔡英文去年上榜，今年未被列入。

今年除了川普外，他身邊的人物也都上榜，包括第一千金伊凡卡、川普女婿庫許納、白宮幕僚長蒲博思、首席策士巴農等全上榜。此次入榜者包含多位川普身邊的核心幕僚，其中巴農是否上榜引發激烈辯論，由《時代》總編輯吉布斯（Nancy Gibbs）親自選出。

台裔演員吳恬敏也上榜，《時代》形容她是偉大的演員，除了在影集扮演風格鮮明的亞裔母親，她的任務還不僅是個演員，日前她勇於為好萊塢女性工作人員發聲，頗受好評。

歐美藝人則有艾瑪史東、萊恩雷諾斯、約翰傳奇等人入榜；中國女星范冰冰也入列；至於球員方面NBA球星詹姆斯、NFL球星布雷迪上榜。

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  • 台裔演員吳恬敏入榜。（圖擷自時代網站）

    台裔演員吳恬敏入榜。（圖擷自時代網站）

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