蓋美墨長城得花多少錢？ 民主黨估2.1兆台幣

針對川普要在美墨邊界築牆，參議院民主黨人士18日發表的一份報告指出，建牆的成本可能比川普原先預估的數字要多出好幾倍，造價可能會高達700億美元（約2.1兆元台幣）。（美聯社）

2017-04-19 19:27

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普要在美墨邊界築牆，但造牆究竟要花多少錢的說法卻有不同答案，雖然川普政府預估約需花120億美元（約3648億元台幣），但民主黨18日則提出，城牆的造價可能會高達700億美元（約2.1兆元台幣）。

外媒報導指出，針對川普要在美墨邊界築牆，參議院民主黨人士18日發表的一份報告指出，建牆的成本可能比川普原先預估的數字要多出好幾倍，報告中也引用今明兩年的建設數據進行計算，發現每英里成本可能高達3660萬美元（約11億元台幣）。

報告中也提到，建牆不只需要支付材料及人力的開銷，還須考量到徵收土地及裝設監視設備等費用，且築牆的過程也會碰上地形問題，正因未知數太多，目前也沒有誰能保證自己說的數字能完全對，但川普原先估計的數字是低估的，預估整體成本還要再提高才比較切合實情。