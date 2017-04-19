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非男打獵「被消失」 疑遭鱷魚拆吃入腹成屍塊...

南非1名男子，打獵不成，反變鱷魚的「獵物」。（圖擷取自《每日郵報》）

2017-04-19  11:33

〔即時新聞／綜合報導〕南非一名44歲男子齊爾（Scott Van Zyl）當地時間上週五於辛巴威（Zimbabwean）林波波（Limpopo）附近打獵時突「被消失」，當地警方、搜救隊合力找人，但只在河邊找到他的背包，多日後在2條尼羅河鱷魚的腹內，驚見疑似人類殘骸，很有可能就是失蹤多時的齊爾！

英國《每日電訊報》報導，熱愛打獵的齊爾，還開了一間公司，專門帶外國客戶到野外打獵。14日他帶著獵狗、當地的追獵者，開著小卡車前往林波波河附近打獵，下車後沒拿槍、獨自帶著獵犬走入灌木林後，就此下落不明。

追獵者表示，當時看見齊爾未與獵犬一同返回時，頓時腦中警鈴大響，怕他遭遇不測，趕緊找警察與搜救隊幫忙，派出直升機與大批人馬展開搜救行動，且逢人便問「是否看過照片中這個人」，但僅在河邊發現疑似齊爾的足跡與他的背包。

報導指出，參與搜救的勞倫斯（Sakkie Louwrens）指出，「鱷魚吃人」的事件層出不窮，在與自然保育部門討論後，決定槍殺兩隻嫌疑最大的尼羅河鱷，果真在牠們的肚子裡，找到疑似人類殘骸，警方懷疑這名死者很有可能就是齊爾，目前已將「肉塊」交給法醫送驗，正待檢驗結果出爐。

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