英相宣布6/8提前大選 確保脫歐局勢穩定

2017-04-18 19:35

〔即時新聞／綜合報導〕英國首相梅伊（Theresa May）週二（18日）宣布，要求提早在6月8日舉行大選。她說，國會將在週三投票決定是否舉行選舉。

國會將於週三投票表決

綜合外媒報導，梅伊週二在唐寧街召開記者會，呼籲提早舉行大選，她說，政府已為脫歐的談判條款做好了正確計畫，因此，她需要倫敦各黨派團結一致。

梅伊痛批英國其他政黨正在玩政治遊戲，對英國脫歐談判產生風險，對國家造成破壞性、不確定性和不穩定性。她說，「所以我們需要一個大選」。

梅伊表示，她最近才不情願地得出這樣的結論，她曾說過2020年前不應舉行選舉，但她發現，保證未來幾年的確定性和安全性的唯一方法就是這次大選。

梅伊說，「我剛剛主持了內閣會議，我們同意應在6月8日舉行大選」。眾議院將在週三投票表決此事，梅伊需要得議會超過3分之2的支持，才能在2020年前舉行選舉。

英國在野黨工黨對此表示支持，工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）表示，這會給英國人有機會選出一個把多數人利益放在首位的政府。

根據近期民調顯示，梅伊領導的保守黨支持率遠勝主要反對黨工黨。