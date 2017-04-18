川普嗆航母集結朝鮮半島 但它還遠在5600公里外...
據外媒報導，卡爾文森號15日時，才剛通過距離朝鮮半島5632公里的印尼巽他海峽（Sunda Strait）。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕南韓媒體《韓聯社》昨引述南韓消息人士報導，指出除了卡爾文森號航空母艦打擊群之外，雷根號和尼米茲號也將加入前往朝鮮半島的行列中，並預計下週集結，美國總統川普（Donald Trump）日前接受《福斯新聞網》專訪時更警告美軍已派出「超強艦隊」駛向北韓。不過有匿名美軍官員指出，美軍3個航母打擊群並沒有要在朝鮮半島大規模集結，而卡爾文森號15日時也還在距離朝鮮半島5632公里的印尼巽他海峽（Sunda Strait）。
美國總統川普（Donald Trump）於12日時接受《福斯新聞網》專訪，他對北韓喊話，美國已派出超強艦隊，並自豪地說：「我們的無敵艦隊（armada）太強大了！我們還有潛艦，比航母還強，有夠強大！」但美國《海軍時報》指出，美國海軍官網15日公布卡爾文森號通過印尼巽他海峽北端的圖片，此處距離朝鮮半島大約3500英哩（5632公里），華府與美軍太平洋司令部的官員都不願評論卡爾文森號的動向，也不願證實有關卡爾文森號經過巽他海峽的消息。
一名不具名官員則指出，他們很好奇為何會有卡爾文森號靠近朝鮮半島的報導，他強調：「我們並沒有發表類似聲明」，但該名官員也沒反駁此說法。但有關於卡爾文森號、雷根號和尼米茲號等3艘核子動力航空母艦將在朝鮮半島集結一事，官員們則卻否認此消息。
另據美國《星條旗報》報導，雖然卡爾文森號15日還在距離朝鮮半島5632公里的印尼巽他海峽，如果卡爾文森號戰鬥群以每小時34.5英哩（56.3公里）的時速全速航行，至少也需要4到5天才能抵達朝鮮半島。
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