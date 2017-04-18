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若發生戰爭 北韓嗆：第一個遭殃是日本

南北韓情勢緊張，圖為北韓閱兵時展示的飛彈。（路透）

2017-04-18  09:07

〔即時新聞／綜合報導〕南北韓區域情勢緊張，北韓對日外交關係正常化交涉大使宋日昊出面嗆聲，他表示如果發生戰爭，那麼日本會先遭殃。

據《朝日電視台》報導，宋日昊在平壤會見了日本媒體，他警告即使是美國與北韓開戰，日本也會第一個受到傷害。另外他也談到北韓綁架日本人的問題，他承諾重新調查此事，但日本也必須取消先前對北韓的制裁。

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  • 北韓對日外交關係正常化交涉大使宋日昊，嗆聲若發生戰爭日本會第一個遭殃。（圖擷自《朝日電視台》）

    北韓對日外交關係正常化交涉大使宋日昊，嗆聲若發生戰爭日本會第一個遭殃。（圖擷自《朝日電視台》）

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