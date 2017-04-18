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新邪惡同盟？ 北韓、敘利亞稱要共同戰鬥

北韓領導人金正恩發賀電給敘利亞總統阿塞德，祝賀敘國獨立71週年，並譴責美國轟炸敘利亞軍事基地，是粗暴侵略行為。（圖左歐新社、圖右法新社）

2017-04-18  08:58

〔即時新聞／綜合報導〕最近北韓領導人金正恩發賀電給敘利亞總統阿塞德，祝賀敘國獨立71週年，並譴責美國使用戰斧飛彈轟炸敘利亞軍事基地，是粗暴侵略行為。

根據《朝鮮中央通訊社》報導，金正恩17日向阿塞德表示，敘利亞獨立是具有反對帝國主義侵略的意義，肯定敘國在阿塞德領導下堅決維護國家的獨立和安全，粉碎敵對勢力的侵略和挑戰。金正恩也聲援敘利亞，譴責美國最近的粗暴侵略行為。

敘利亞總統阿塞德日前也向金正恩發賀電，祝賀金日成冥誕「太陽節」，並稱兩國要爭取自決權、民族主權、國家安全和繁榮，一起共同戰鬥。

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