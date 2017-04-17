高齡化等因素 日經：台、韓將落入「高等收入陷阱」
2017-04-17 21:33
日媒分析，台灣與韓國可能將落入「高所得陷阱」。（資料照，記者簡榮豐攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台灣和韓國經濟發展形態類似，《日本經濟新聞》分析，台韓雖已藉由產業升級避開「中所得陷阱」，但未來仍可能因高升學率和高齡化等因素，陷入「高所得陷阱」，並認為最佳解決方式只有「技術革新」。
《日經新聞》今天發表評論，談到過去台韓在80、90年代實現民主化、發展半導體等高科技產業，成功避掉「中所得陷阱」，不過未來將面臨「高所得陷阱」的成長停滯。
報導引用國際貨幣基金組織（IMF）統計，台韓的GDP在2016預估分別是2萬2040美元及2萬7630美元，無論台韓是否自認為已開發國家，但確實已擺脫中等收入水平。文中認為，收入越高，會越追求學歷，日本大學升學率僅為50%，但韓國達到約70%，而台灣甚至超過90%，但高收入工作無法滿足所有人，加上製造業移至海外，因此工作機會減少，失業人數增加。
另外加上高齡化，台韓勞動力人口都逐漸萎縮，經濟也不能避免衝擊，政府為了各項福利津貼的支出，勢必也讓財政赤字擴大，將拉低經濟成長。
文中認為，高所得國家要維持經濟成長，最佳解決方式只有「技術革新」，若台韓政府仍用中所得國家心態，屆時恐無法因應「高所得陷阱」。
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