朝鮮半島若開戰 日媒：首爾會有100萬人喪生

日媒表示，如果朝鮮半島開戰，首爾的死亡人數將會超過百萬。圖為北韓閱兵時展示的飛彈。（路透社）

2017-04-16 00:28

〔即時新聞／綜合報導〕東北亞情勢緊繃，朝鮮半島瀕臨戰爭邊緣，有日本媒體報導指出，由於北韓的武器部署都是朝著首爾而來，再加上首爾距離北緯38度線僅有40公里，如果開戰，首爾的死亡人數將會超過百萬。

根據日本商業內幕（BUSINESS INSIDER JAPAN）報導，將軍力直指首爾的北韓，完全是將首爾當作「人質」。日前北韓軍總司令曾揚言幾分鐘就能將青瓦台、美駐韓基地夷平。如果開戰，包括首爾、韓國三軍司令部所在的忠清南道雞龍市、駐韓美軍基地的京畿道平澤市，都會最先受到砲火轟擊。且北韓新研發的新型多管火箭砲「KN-09」，擁有彈體較小、發射數密集且飛行高度低的特點，南韓很難在齊射的狀況下防禦。

日媒也表示，如果是東京政經中心永田町被核彈攻擊，也會造成80萬人死亡。日方就算擁有34組愛國者飛彈與4艘神盾艦，再加上駐日美軍位於橫須賀基地的11艘神盾艦，所建構的飛彈防禦網，也不能保證將所有的彈道飛彈擊落。