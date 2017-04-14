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尊重CEO? 聯航又爆曾羞辱升等乘客 趕回經濟艙

2017-04-14  17:44

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯合航空（UAL）將越裔男杜成德（David Thanh Duc Dao，譯音）拖下飛機，引發全球關注，聯航總裁姆諾茲（Oscar Munoz）曾表示將審查這整起事件的處理程序，但卻被爆出，員工去年為了禮遇總裁一家人，將其他5名乘客從頭等艙趕回經濟艙，且聯航人員還語帶羞辱向5位乘客表示，要他們尊重「更重要的客人」，當時這5名乘客也像杜成德醫生一樣堅決不妥協。

綜合外媒報導，聯航總裁姆諾茲在去年聖誕節期間，帶著妻子與3名小孩準備乘坐科羅拉多州阿彭斯（Aspen airport）往芝加哥的航班，但因當天氣候不佳，姆諾茲便取消了頭等艙座位，帶一家人下機，打算到其他機場乘坐其他航班，因總裁一家取消，因此有5名經濟艙乘客被升等至頭等艙替補總裁一家的空缺。

大批乘客在登機閘等了2個小時後，總裁一家又折返，想要搭乘原本放棄的航班，此時工作人員前去要求升等的5名乘客回去經濟艙，5名乘客得知後嚴正拒絕卻遭羞辱，姆諾茲表示當時並不知道工作人員有這樣的行為，一家人之後也自動坐到經濟艙內，否認耍特權。有人嘲諷聯航工作人員本末倒置，為了取悅總裁，反而得罪了真正「付錢買座位」的乘客。

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  • 聯合航空遭爆，員工去年為了讓折返的總裁一家搭機，欲將5名升等乘客從頭等艙趕回經濟艙，且聯航人員還語帶羞辱向5位乘客表示，要他們尊重「更重要的客人」。（彭博）

    聯合航空遭爆，員工去年為了讓折返的總裁一家搭機，欲將5名升等乘客從頭等艙趕回經濟艙，且聯航人員還語帶羞辱向5位乘客表示，要他們尊重「更重要的客人」。（彭博）

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