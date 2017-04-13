| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
懸宕20年的掩埋場該有答案了
 首頁 > 國際

川普改口：中國並非匯率操縱國

美國總統川普接受媒體訪問時表示，中國並非利用匯率操縱，從中獲得貿易優勢。（法新社）

2017-04-13  07:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普接受媒體訪問時表示，中國並非利用匯率操縱，從中獲得貿易優勢，一改川普先前對中國的態度。

綜合媒體報導，川普在當地時間12日接受《華爾街日報》專訪，指中國不是匯率操縱國，還認為美元過於強勢，希望聯邦準備理事會（Fed）繼續維持低息。川普還說，可能希望聯準會重新提名葉倫（Janet Yellen）續任。

川普曾在競選時表明，中國操縱人民幣匯率，是操縱匯率的冠軍，還稱會在上任後將中國列為匯率操縱國。另外川普也曾聲明，稱很可能會將葉倫換掉。

《路透》報導，川普這次否認中國是匯率操縱國，可能是為應對北韓的威脅，他將與北京討論解決方案。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 匯率操縱 川普 聯準會 葉倫
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧和風牛丼
泰式✧辣拌豬頸肉
日式甜點✧水饅頭
這樣炒雞蛋更滑嫩！
轉寄

標題：川普改口：中國並非匯率操縱國


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月13日‧星期四‧丁酉年三月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.