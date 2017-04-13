川普改口：中國並非匯率操縱國

美國總統川普接受媒體訪問時表示，中國並非利用匯率操縱，從中獲得貿易優勢。（法新社）

2017-04-13 07:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普接受媒體訪問時表示，中國並非利用匯率操縱，從中獲得貿易優勢，一改川普先前對中國的態度。

綜合媒體報導，川普在當地時間12日接受《華爾街日報》專訪，指中國不是匯率操縱國，還認為美元過於強勢，希望聯邦準備理事會（Fed）繼續維持低息。川普還說，可能希望聯準會重新提名葉倫（Janet Yellen）續任。

川普曾在競選時表明，中國操縱人民幣匯率，是操縱匯率的冠軍，還稱會在上任後將中國列為匯率操縱國。另外川普也曾聲明，稱很可能會將葉倫換掉。

《路透》報導，川普這次否認中國是匯率操縱國，可能是為應對北韓的威脅，他將與北京討論解決方案。