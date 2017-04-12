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中職Live》陳俊秀雙響砲 助桃猿6比3氣走悍將 香港3巴士相撞釀54傷 警消救援受困乘客 懸宕20年的掩埋場該有答案了
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香港3巴士相撞釀54傷 警消救援受困乘客

香港元朗公路於今晚間發生3輛巴士相撞的意外，目前現場傳出有約54人受傷，且據傳有乘客受困巴士上層。（圖擷自香港突發事故報料區臉書）

2017-04-12  21:00

〔即時新聞／綜合報導〕香港元朗公路於今晚間發生3輛巴士相撞的意外，目前現場傳出有約54人受傷，且據傳有乘客受困巴士上層，附近路段也已被暫時封閉。

多家港媒報導指出，今晚間7點多，在元朗公路近博愛交匯處驚傳3輛巴士相撞的事故，目前已有當地警消趕到救援，並協助將傷者陸續送醫治療，目前在元朗公路往屯門方向近博愛迴旋處已全線封閉，導致車輛一路塞到新田公路。

由目擊者上傳的圖片可看到，發生事故的巴士車頭的上、下層玻璃已在撞擊後破裂，且有現場人員指，在其中一輛巴士上層還有乘客受困，需要救援。由網友分享的現場圖片也可看到，大批傷者坐於路邊等候治療。

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  • 今晚間7點多，在元朗公路近博愛交匯處驚傳3輛巴士相撞的事故，目前已有當地警消趕到救援。（圖擷自香港突發事故報料區臉書）

    今晚間7點多，在元朗公路近博愛交匯處驚傳3輛巴士相撞的事故，目前已有當地警消趕到救援。（圖擷自香港突發事故報料區臉書）

  • 有現場人員指，在其中一輛巴士上層還有乘客受困，需要救援。（圖擷自香港突發事故報料區臉書）

    有現場人員指，在其中一輛巴士上層還有乘客受困，需要救援。（圖擷自香港突發事故報料區臉書）

  • 當地警消趕到現場救援，並協助將傷者陸續送醫治療。（圖擷自香港突發事故報料區臉書）

    當地警消趕到現場救援，並協助將傷者陸續送醫治療。（圖擷自香港突發事故報料區臉書）

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