朴槿惠第5度獄中受訊 韓檢擬17日提起公訴

2017-04-12 17:26

〔即時新聞／綜合報導〕南韓前總統朴槿惠今（12）日在看守所接受檢方第5次偵訊。韓檢相關人士表示，考慮到即將到來的總統大選，檢方最可能在17日對朴槿惠提起公訴，將該案移交法院審判。

《韓聯社》報導，檢方特別調查本部專案組今日第5次前往看守所展開偵訊，將全盤訊問朴涉嫌的核心指控，包括強制大企業向Mir財團和K體育財團出資、與「閨密干政門」女主角崔順實合謀從三星集團收受賄賂等。

韓檢方特別調查本部相關人士今也表示，檢方最有可能在17日起訴朴槿惠。考慮到總統大選競選活動從17日起跑、朴的羈押於19日到期，為避免影響選情，檢方認為17日最有可能起訴朴槿惠。

另外，檢方原訂17日對朴槿惠和青瓦台前民政首席秘書禹柄宇提起公訴，但檢方聲押禹柄宇的要求今日遭首爾中央地方法院駁回，對禹柄宇的公訴日程可能發生變化。