川習會前 美向日表達可能軍事打擊北韓
2017-04-12 02:52
〔中央社〕北韓的核子與飛彈問題升高區域緊張態勢。共同社報導，美國政府在川習會之前，於4月上旬與日本政府高層磋商時已表示，將視中國大陸的應對情況，有可能對北韓實施軍事打擊。
共同社報導，美方使用「打擊」（strike）一詞，並表示美國總統川普將向中國大陸國家主席習近平傳達這一方針。多名日美外交消息人士透露了這一消息。有分析認為此舉旨在通過日美合作，敦促大陸採取具體行動。
報導提到，日本政府已向美國表達擔憂指稱：「如果（對北韓）實施打擊，日本可能與南韓一起成為（北韓的）目標。」川普在川習會中強調，如果得不到大陸的協助將不惜採取單獨行動。
外交消息人士指出，美國國務院高官在日美磋商上明確指出：「要不中國加強對北韓施壓，要不美國實施打擊，選項只可能是其中之一。」川普很可能已向習近平傳達同樣言論。
有鑑於此，日本方面逐漸認為，針對如何應對北韓，川普政府正研究「所有選項」，且實際上已將使用武力作為選項。
日美高官磋商後，日本首相安倍晉三與川普6日舉行電話會談。安倍向媒體透露稱，川普表示「所有選項均已擺在桌面上」。美國海軍在美國時間8日宣布，以核動力航空母艦卡爾文森號為中心的航母戰鬥群，正在前往朝鮮半島附近。
日本政府相關人士表示，國家安全保障局局長谷內正太郎2月下旬訪問美國時，已向川普的國家安全顧問麥馬斯特表達看法稱：「美國向北韓採取軍事行動的話，日本的安全風險將上升。」
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