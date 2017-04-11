聯航徵自願者下機 「Volunteer」搜尋量暴增19倍！

聯航事件引發批評，網友推出「翱翔友善天空」（Fly the friendly skies）的惡搞廣告。（圖擷自推特）

2017-04-11 20:13

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯合航空（UAL）將亞裔男拖下飛機，引發全球關注，當時聯航徵求自願者（Volunteer）下機，亞裔男不想下機因卻被粗暴對待，「Volunteer」這個字的搜尋量也頓時爆增1900%。

綜合外媒報導，聯合航空在事發後發聲明，稱有徵求自願者（Volunteer）下機，不過沒有人願意，只好以電腦隨機抽人，最後依照程序請員警趕人。對此說法「韋式字典」在推特上打臉聯航，強調「Volunteer」是指「人們在不受強迫的情況下做某事」。

韋氏字典也表示，聯航聲明出現後，「Volunteer」這個字的搜尋量激增了1900%，顯然聯航事件讓自願者這個字變得更熱門。

此外，韋氏字典也注意到「overbook」這個字，聯航把overbook做為修飾名詞的形容詞，韋氏字典表示他們尚未納入這項定義。不過韋氏字典表示，此用法表示語言發展的方式，在各行業使用的專門用字，有時會發生功能轉移，擴散到其他用法。