來勢洶洶！美航母卡爾文森號 週末抵朝鮮海域

南韓消息指出，卡爾文森號本週末就會抵達朝鮮半島鄰近海域。（圖擷取自USS Carl Vinson臉書）

2017-04-11 20:01

〔即時新聞／綜合報導〕美軍核動力航空母艦「卡爾文森號」打擊群近日駛離東南亞海域，往朝鮮半島前進。南韓消息指出，卡爾文森號本週末就會抵達朝鮮半島鄰近海域，向頻頻對外挑釁的北韓政府施加壓力。相關舉動勢必造成朝鮮半島緊張局勢升溫。

北韓近日恐試射核武、飛彈

美國海軍第三艦隊8日透露，原本在新加坡的卡爾文森號打擊群，已改變原本駛往澳洲的計畫，轉往朝鮮半島前進。而據《韓聯社》報導，南韓一名軍方負責人今天表示，卡爾文森號打擊群將於本週末抵達韓半島臨近海域。不過據指出，卡爾文森號此行暫無與南韓海軍聯合軍演的計畫。

南韓情報機構推斷，北韓將於近日舉行大規模閱兵，並可能藉機發動新一波核試或飛彈試射等挑釁，日期可能是北韓國父金日成105歲冥誕（4月15日），或北韓人民軍建軍85週年紀念日（4月25日）。外界分析，卡爾文森號此行意在對北韓可能的行動發出警告。

卡爾文森號可搭載24架A/F-18大黃蜂戰機、10架S-3A反潛機等共70架飛機，率領前往朝鮮半島的打擊群成員，還包括2艘勃克級導向飛彈驅逐艦「韋恩梅爾號」、「麥可墨菲號」，以及提康德羅加級導向飛彈巡洋艦「香普蘭湖號」。

面對卡爾文森號來勢洶洶，北韓外交部已揚言採取「最強硬對抗」，警告美國必須對此舉引起的災難性後果負起全責。