要求調查聯航暴力 上萬網友簽署白宮請願書
2017-04-11 16:31
署名Z.Z.的網友在白宮請願網站發起請願，要求美國聯邦政府調查聯航強行趕客的暴力事件。（圖擷自美國白宮聯署請願書）
〔編譯周柏憲／綜合報導〕美國聯合航空10日一架國內線航班機票超賣，在航空公司邀請乘客自願下機未果後，竟動用航警將不願下機的亞裔醫生暴力拖下飛機，該乘客也出現流血、崩潰等生心理受傷的情形，引發全球輿論。有網友在白宮請願網站發起請願，要求美國政府調查此事。
請願內容寫道，「2017年4月11日，一名乘客拒絕放棄座位而被迫下機，他遭到拖行，既殘忍又暴力。他的臉和身體有明顯的血跡。」
「該乘客解釋，他是醫生，得上路看診，所以沒法改班機。儘管如此，他仍遭到強行拖離班機，部署的警力還使他濺血。」請願書也引述紐約時報報導，「該乘客大喊，只因他是華人，就被選擇下機。」
請願書最後說，「我們呼籲聯邦政府對此事件展開調查」，並以網路標籤「#華人的命也是命」（#ChineseLivesMatters）結尾。請願書今日發布沒多久，即吸引超過1萬人簽署，若人數達10萬人，可在60天之內獲得白宮的回應。
請願書連結請見：https://petitions.whitehouse.gov/petition/chineselivesmatters-calling-federal-investigation-united-airlines-incident-10th-april-2017
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