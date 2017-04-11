北韓6度核試？傳最快在金日成冥誕試爆
2017-04-11 07:59
有研究機構指出，北韓核試爆可能已進入倒數階段，各界推測最快可能在4月15日北韓「國父」金日成冥誕當天進行。（圖片為去年10月豐溪里核試場衛星照）（法新社資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕近來東北亞局勢高度緊張，又傳出北韓可能再次進行核子試爆。有研究機構指出，從最新的人造衛星照片顯示，北韓豐溪里核試場持續有不尋常的活動跡象，可能代表核試爆的準備已進入倒數階段，各界推測最快可能在4月15日北韓「國父」金日成冥誕當天進行試爆。
專門監察北韓的美國網站「38 North」近日公布一系列最新的衛星照片，照片顯示，位於北韓東北部的豐溪里核試場北邊坑道持續有不尋常活動，不僅坑道抽水並轉移到東南方地面，核試場北門周圍的道路也有行人和車輛活動痕跡，在一條向著南方的公路旁也停泊2輛小型拖車。
「38 North」在3月底時也公佈一張人造衛星照片，照片顯示北韓已在豐溪里核試場鋪設了通信電纜，以用於啟動爆炸且收集核試爆炸的數據，這個情況與2013年2月北韓第3次核試1個月前的景象相當類似。
外界普遍相信，北韓最快會在「國父」金日成冥誕105週年4月15日做出新動作，可能會進行第6次核子試爆或試射洲際導彈。
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