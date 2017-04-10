老娘不爽！朴槿惠今4度獄中訊問 怒砍7名律師

朴槿惠今天怒砍9名律師團中的7人。（美聯社）

2017-04-10 21:21

〔即時新聞／綜合報導〕韓國檢方今天在獄中第4度訊問前總統朴槿惠，她大砍了9位律師團中的7位律師，她抱怨團隊中僅1人有一直盡力為她辯護。

綜合韓媒報導，韓國檢方特別調查專案組今天上午再度於獄中訊問朴槿惠，主要集中調查其受賄嫌疑，預計再進行1到2次訊問，本週末或下週移交法庭審判。

8日檢方訊問朴槿惠長達8小時半，當時她全盤否認13項指控。報導指出，朴槿惠今天向檢方表示，除了柳榮夏、蔡明星2位律師，其他7名律師將被解聘。

朴槿惠認為，9名律師中僅柳榮夏有一直為其辯護並參與獄中訊問。柳榮夏則說，朴槿惠並未貪污受賄牟取私利。據傳她將改聘法官級律師，應對未來的法院審理。