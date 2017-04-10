川普令幕僚獻策 籌劃剷除北韓核武威脅
2017-04-10 01:12
〔中央社〕美國海軍「卡爾文森號」航空母艦領導的打擊群駛向朝鮮半島之際，高級官員今天表示，美國總統川普已要求幕僚提供他剷除北韓核武威脅的各種選項。
法新社報導，美國海軍出動卡爾文森號（USS CarlVinson）航母打擊群，勢必會升高東北亞緊張情勢，尤其美國剛以巡弋飛彈攻擊敘利亞，這項行動普遍被解讀為向拒絕放棄核武野心的北韓發出警訊。
美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）在今天播出的訪問中堅稱，美國無意要除去北韓領導人金正恩的政權。
他告訴美國廣播公司電視網（ABC）的「本周」節目（This Week）：「那不是我們的目的，因此北韓據以發展核武計畫的理由根本站不住腳。」
他又說，美國期望北韓的主要盟邦中國能多出點力，約束北韓政權的作為。他說：「他們已表示將會這麼做，我認為我們得給他們點時間採取行動。」
美國國家安全顧問麥馬斯特（H.R. McMaster）堅稱，派遣航母打擊群赴朝鮮半島是「明智」的作法，他並批評北韓是擁有核武的惡棍國家，挑釁動作不斷。
他告訴福斯新聞網（Fox News）：「川普總統和他之前的總統都同意，這種情況令人無法忍受，務必要讓朝鮮半島非核化。」
麥馬斯特又說：「總統已要求他們，準備提供我們去除這種威脅的所有選項。」他顯然是指川普的顧問。
據美聯社報導，他並表示，川普上周與中國國家主席習近平會晤時同意，北韓的「挑釁行徑」模式令人無法接受，美國只是相應採取行動。
提勒森在節目中被問起，對川普而言，北韓發展長程彈道飛彈是否象徵越過紅線時，他說：「如果我們判斷他們已完成那種投射系統，那麼那是他們進一步發展的非常危急階段。」
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