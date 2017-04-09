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美國駐聯合國大使：川普正在考慮制裁俄羅斯

2017-04-09  23:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國駐聯合國大使海利今（9）日接受《CNN》專訪時表示，美國總統川普正在考慮對俄羅斯、伊朗實施新一輪的制裁；俄羅斯、伊朗近日大力抨擊美國7日空襲敘利亞政府軍空軍基地的行為。

綜合外媒報導，美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）今日接受《CNN》專訪時表示，川普不滿俄羅斯、伊朗支持敘利亞政府阿塞德政權，已和官員商討，並正在考慮對俄羅斯、伊朗實施新一輪的制裁。

海利今日指出，川普政府的情資顯示，阿塞德政權確實參與了敘利亞北部城鎮汗舍孔鎮（Khan Sheikhoun）的化學武器攻擊。汗舍孔鎮化武襲擊造成包括兒童在內上百人傷亡，戰爭現場的相關景象震驚國際，並讓川普決定下令向敘利亞政府軍的空軍基地發射59枚「戰斧」巡弋飛彈。

川普7日發動對敘利亞政府軍的空襲後，隨即遭到俄羅斯政府大力抨擊，俄羅斯並宣布中止與美國在敘國境內避免空中衝突的備忘錄；伊朗、北韓8日也先後譴責美國，伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）嗆聲美國「你是依據哪項法律或權力，對這個獨立國家發射飛彈？」，北韓外交部則稱美國空襲敘利亞是「無法饒恕」的行為。

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  • 美國駐聯合國大使海利今（9）日接受《CNN》專訪時表示，川普（見圖）正在考慮對俄羅斯、伊朗實施新一輪的制裁。（美聯社）

    美國駐聯合國大使海利今（9）日接受《CNN》專訪時表示，川普（見圖）正在考慮對俄羅斯、伊朗實施新一輪的制裁。（美聯社）

  • 俄羅斯不滿美國7日發動對敘利亞政府軍的空襲，大力抨擊美國，並宣布中止與美國在敘國境內避免空中衝突的備忘錄。（美聯社）

    俄羅斯不滿美國7日發動對敘利亞政府軍的空襲，大力抨擊美國，並宣布中止與美國在敘國境內避免空中衝突的備忘錄。（美聯社）

  • 伊朗不滿美國空襲敘利亞政府軍，伊朗總統魯哈尼（圖）8日譴責美國，「你是依據哪項法律或權力，對這個獨立國家發射飛彈？」。（法新社）

    伊朗不滿美國空襲敘利亞政府軍，伊朗總統魯哈尼（圖）8日譴責美國，「你是依據哪項法律或權力，對這個獨立國家發射飛彈？」。（法新社）

  • 北韓不滿美國7日對敘利亞政府軍發動空襲，8日強力譴責美國，稱美國空襲敘利亞是「無法饒恕」的行為。（法新社）

    北韓不滿美國7日對敘利亞政府軍發動空襲，8日強力譴責美國，稱美國空襲敘利亞是「無法饒恕」的行為。（法新社）

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