中國山寨海生館 只有幾個直立式魚缸...
2017-04-09 19:02
中國河南鄭州有1間新開的海生館，被踢爆是假展覽、真詐財。（圖擷取自《梨視頻》）
〔即時新聞／綜合報導〕中國河南鄭州有1間新開的海生館，打著「開業期間，門票免費送」，成功吸引消費者上門。不過，有許多興高采烈前往，卻敗興而歸的民眾在網路上撰文爆料，說是海生館根本鬼扯蛋，因為裡頭只有幾個小魚缸，有些搶不到免費門票的人，還自付人民幣40元（約新台幣177元）入場參觀，沒想到令人超傻眼！
綜合媒體報導，這個「假海生館」室內非常空曠，裡頭卻只擺了幾個直立式魚缸，也沒幾條魚，更可惡的是，連體型較大的魚類及海龜都被置於小小的缸內，想轉身都成問題，超級不人道！
報導指出，網路上一封疑似主辦單位發出的道歉信中提到，這次僅是臨時展出的「海洋生物展覽」，而非海生館，造成民眾誤解感到抱歉。不過，有網友踢爆，其實類似的情形，兩個月前許昌也發生過，可能是不肖業者騙完一個地方後，又轉往另個目標繼續騙。
中國網友見狀直呼，「我的老天鵝啊！」、「看這個，倒不如去水族館！」也有人調侃，拿這筆錢去逛菜市場，至少還可以買條魚回家吃；不過另有網友指出，40塊有這些可看，「已經不錯了！」
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