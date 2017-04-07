「想要摸摸女孩」 癡漢狂舔女童臉龐

2017-04-07 09:08

〔即時新聞／綜合報導〕日本41歲的派遣工石田隆一，涉嫌於上個月7日在東京足立區附近，尾隨一名下課回家的小學5年級女童，強行舔舐她的臉頰後逃逸。石田隆一於昨日上午10時被西新井警察署逮捕。

據《NHK》報導，石田隆一供稱，他當時喝了一些酒，想要摸摸女孩，才會舔女童的臉，他還辯解自己不知道對方只有11歲而已。

女童當時下課後，一個人打開公寓住所的大門，在玄關處就遭到石田隆一狂舔，女童放聲尖叫又被石田往臉上痛毆2拳，幸好只造成輕傷。