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罕見！ 美國在川習會前 三提「台灣關係法」

川習會即將登場。（歐新社）

2017-04-06  09:06

〔即時新聞／綜合報導〕川習會即將登場，期間是否談到台灣議題受到我國關注。川習會前，美方罕見地3度在公開場合提「台灣關係法」，顯示其立場。

《中央社》整理報導，4日時有白宮資深官員表示，川普重申「我們（美國）的一中政策」。5日國務院代理亞太助卿董雲裳（Susan Thornton）說，美方基於中美三項聯合公報與「台灣關係法」再度確認一中政策，並會持續信守「台灣關係法」內容中的承諾。

報導指出，5日白宮國安會亞洲事務資深主任博明（Matt Pottinger）在華府對外籍媒體的川習會簡報會中說，川普在2月時重申美國長期的一中政策，符合美中3項公報，也符合「台灣關係法」。

《聯合報》報導，有記者詢問若中方以北韓議題為籌碼談一中，美方將如何回應？博明指出，川普在2月與習近平通話時，曾重申美國的「一中政策」，符合美中三公報，也符合美國在台灣關係法下的義務。

報導指出，博明說，雙方7日將舉行一系列的會議，將談及北韓、經貿關係、海事議題。

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