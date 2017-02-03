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太空人「端粒」較長？ 研究：太空生活可能延緩老化

2017-02-03  15:50

〔編譯陳正健／綜合報導〕青春永駐是許多人的夢想，根據英國《獨立報》報導，美國國家航空暨太空總署（NASA）太空人凱利（Scott Kelly），在太空生活將近1年的時間，結果他的身體竟然老化減緩。

凱利於2015年至2016年間，在國際太空站待了340天的時間，科學家趁機觀察他的身體變化，並與他的雙胞胎哥哥馬克（Mark Kelly）做比較。

科學家發現，凱利白血球中的「端粒」（Telomere），竟比待在地球的馬克更長。簡言之，凱利在生理上比雙胞胎哥哥還要年輕。

「端粒」是染色體末端的DNA重複序列，和細胞老化有關，通常細胞愈老，「端粒」愈短，細胞愈年輕，「端粒」愈長。

科學家原本預測，太空人曝露在更多的幅射線下，將會導致「端粒」縮短。不過，觀察結果卻超乎原本的預期。

NASA網站的一篇文章寫道，凱利可能在任務時從事更多運動、減少卡路里攝取，才會有此結果，但他回到地球之後，其「端粒」又開始縮短。

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  • 太空人凱利（圖右）在生活將近1年的時間，結果他比雙胞胎哥哥馬克（圖左）老得還慢。（圖截自NASA）

    太空人凱利（圖右）在生活將近1年的時間，結果他比雙胞胎哥哥馬克（圖左）老得還慢。（圖截自NASA）

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