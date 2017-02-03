祭旅行禁令 川普：為了確保宗教自由
〔中央社〕美國總統川普先前下令暫時禁止來自7個穆斯林居多數國家的公民入境，引發國內外強烈批評，他今天為自己辯護表示，此舉攸關確保美國境內宗教自由與寬容。
川普在華府年度全國祈禱早餐會發表演說表示，他希望防範「不寬容的灘頭堡」在美國境內蔓延擴散。出席祈禱早餐會的政治人物、宗教領袖和貴賓包括約旦國王阿布杜拉（King Abdullah）在內。
川普說：「全世界正遭遇麻煩，但我們將會改正它，OK？那就是我正在做的，我解決事情。」
川普於1週前簽署行政命令，暫停美國接納難民計畫120天，禁止來自7個穆斯林居多數國家（伊朗、伊拉克、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞和葉門）公民入境90天。川普宣稱是為了保護美國避免遭到恐怖分子攻擊的前述措施，招致群起示威抗議和司法挑戰。
1月20日就職的川普也尋求安撫龐大與會者，有關他與世界領袖通電話的性質。「華盛頓郵報」報導稱，川普和澳洲總理針對他的移民禁令展開緊繃電話交談。
川普說：「相信我，當大家聽聞到有關我的棘手通話時，不用擔心，就是不必擔心。」川普未明言是那些電話交談。
競選期間倡議「美國優先」的川普表示，「幾乎全世界每一個國家都在占我們的便宜，以後不會再發生了。」
川普指出，必須終結對宗教少數的暴力，「所有國家都有道德義務發言反對這類暴力，所有國家都有責任攜手共同對抗，如果有必要，猛烈地對抗。」
川普又說，美國已於近日採取保障境內宗教自由的「必要行動」，指的是他祭出的移民措施。
批評者指控川普採取的措施違反美國憲法保障的宗教自由，因為被指定7國是穆斯林居多數國家，並對難民關上大門。
川普先前表示，此舉是為了確保更徹底審查前來美國的人們。川普說：「我國是擁有全世界最慷慨大方移民體制的國家，有人想利用此慷慨大方來破壞我們珍視的價值。有人想要藉由進入我國，達到散播暴力的目的，抑或根據他們的信仰或生活方式來壓迫其他人，那是不對的。我們絕對不容許不寬容的灘頭堡在美國境內蔓延擴散。」
川普又說，他的政府採取的新體制，將會確保入境美國者，擁抱包括宗教自由在內的美國價值。
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標題：祭旅行禁令 川普：為了確保宗教自由
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