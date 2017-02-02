川普實施移民禁令 路透民調：49％受訪者贊同

一份最新民調指出，高達49%的受訪者贊同川普的移民禁令，但也有41%的受訪者持反對意見。（路透）

2017-02-02 10:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普上週簽署禁止伊斯蘭國家移民的行政命令，引發各界強烈批評，一份最新民調指出，高達49%的受訪者贊同川普的政策，但也有41%的受訪者持反對意見，顯見美國社會對於這項政策產生分歧。

據路透社/艾普索斯（Ipsos）進行的民意調查（於1月30至31日之間對1201位美國成年人進行訪問），結果顯示，有49%的美國成年人「強烈」贊成或「有點」贊成川普的移民禁令，41%的受訪者則「強烈」反對或「有點」反對，另外還有10%受訪者沒有特定意見。

民調也指出，有31%的受訪者認為實施移民禁令讓他們覺得「更安全」，26%的受訪者表示他們覺得禁令更加「不安全」，另外還有33％的受訪者認為實施禁令沒有什麼差別，其餘受訪者則說​​不知道。