力挺川普？阿酋聯：移民禁令不是「反穆斯林」

阿酋聯外交部長阿勒納哈（左）今日公開表示，美國的移民禁令並非針對特定宗教，且該項政策是「美國的國內事務」。（法新社）

2017-02-01 21:16

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普日前簽署「移民禁令」招致輿論抨擊，並被指出「川普歧視穆斯林」；然而，阿酋聯外交部長阿勒納哈今（1）日公開表示，美國的移民禁令並非針對特定宗教，且該項政策是「美國的國內事務」。

綜合外媒報導，以伊斯蘭教人口為主的阿拉伯聯合大公國，外交部長阿勒納哈揚（Sheikh Abdullah bin Zayed）今日指出，川普的「移民禁令」針對特定國家，並未涵蓋世界上多數的穆斯林人口，可見移民禁令並非針對特定宗教；阿勒納哈揚認為，移民禁令是「美國的國內事務」。

阿勒納哈揚表示，在尚未了解「美國移民禁令」的相關細節前，不會草率的表達支持，但阿酋聯相信美國有權力管理國內的外來移民。川普上月27日簽署行政命令，禁止7個以伊斯蘭教人口為主的國家，包括敘利亞、伊拉克、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹、葉門的人民入境美國。