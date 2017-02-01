美軍神盾艦東京灣擱淺 漏油約1100加侖
2017-02-01 11:23
日本的巡洋艦「安提坦號」（USS Antietam），當地時間週二於東京灣因拋錨時擱淺。（歐新社資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕美軍駐守日本的巡洋艦「安提坦號」（USS Antietam），當地時間週二於東京灣因拋錨時擱淺，造成約1100加侖的油洩漏。事件中沒有任何人員受傷，美軍正在採取適當措施，盡量減少對環境的影響。
根據美國《海軍時報》（USNI News）報導，美軍太平洋艦隊的一份聲明顯示，配有神盾戰鬥系統的提康德羅加級巡洋艦「安提坦號」在當地時間1月31日於母港橫須賀基地附近的東京灣拋錨時，發現軍艦拖錨，又再度啟航，後來船身突然強烈震動，更失去其螺旋槳的變槳控制，沒有任何人員受傷。
「安提坦號」已在拖船的幫助下安全返回母港橫須賀，但卻洩漏約1100加侖的油排入水中。美國海軍正在與日本政府及日本海岸警衛隊合作應對這一問題，並正在採取適當措施，減少對環境的影響。
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