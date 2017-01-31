| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

經典電玩「小精靈」之父逝世 中村雅哉享壽 91歲

中村雅哉被稱作《小精靈》之父。（圖擷取自推特）

2017-01-31  12:11

〔即時新聞／綜合報導〕日本電子遊戲公司「南宮夢」（NAMCO）創辦人中村雅哉1月22日逝世，享壽91歲。該公司曾推出經典電玩遊戲《小精靈》（Pac-Man），中村雅哉被稱作《小精靈》之父。

「南夢宮」是中村雅哉在1955年創辦，當時稱「中村製作所」，1971年從公司英文名Nakamura Amusement Machine Manufacturing Company中抽出首字母簡稱「南宮夢」（NAMCO），並在1977年正式更名。

1980年「南夢宮」設計師岩谷徹研發的電玩《小精靈》，在80年代風靡全球，被認為是最經典的街機遊戲之一。「南夢宮」另外一款電玩《小蜜蜂》（Galaxian）也是被稱作是經典遊戲。

廣告
  • 日本電子遊戲公司「南宮夢」（NAMCO）創辦人中村雅哉1月22日逝世，享壽91歲。（法新社資料照）

    日本電子遊戲公司「南宮夢」（NAMCO）創辦人中村雅哉1月22日逝世，享壽91歲。（法新社資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 南宮夢 小精靈 小蜜蜂 遊戲 電玩
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
汽車頻道more »
- 【初四】「雞」祥好料理
大吉大利✧親子蓋飯
吮指回味✧雞翅料理
金雞好蛋✧蛋料理
雞不可失✧滋補雞湯
轉寄

標題：經典電玩「小精靈」之父逝世 中村雅哉享壽 91歲


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月31日‧星期二‧丁酉年正月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.