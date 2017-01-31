經典電玩「小精靈」之父逝世 中村雅哉享壽 91歲

中村雅哉被稱作《小精靈》之父。（圖擷取自推特）

2017-01-31 12:11

〔即時新聞／綜合報導〕日本電子遊戲公司「南宮夢」（NAMCO）創辦人中村雅哉1月22日逝世，享壽91歲。該公司曾推出經典電玩遊戲《小精靈》（Pac-Man），中村雅哉被稱作《小精靈》之父。

「南夢宮」是中村雅哉在1955年創辦，當時稱「中村製作所」，1971年從公司英文名Nakamura Amusement Machine Manufacturing Company中抽出首字母簡稱「南宮夢」（NAMCO），並在1977年正式更名。

1980年「南夢宮」設計師岩谷徹研發的電玩《小精靈》，在80年代風靡全球，被認為是最經典的街機遊戲之一。「南夢宮」另外一款電玩《小蜜蜂》（Galaxian）也是被稱作是經典遊戲。