科學家發現》最古老人類祖先 有口無肛門

由英國、中國和德國科學家組成的國際研究小組，在中國陝西發現人類最遠古祖先的化石。（法新社）

2017-01-31 08:55

〔即時新聞／綜合報導〕由英國、中國和德國科學家組成的國際研究小組，在中國陝西發現人類最遠古祖先的化石，並發表文章於最新一期《自然》雜誌上。

綜合外媒報導，西北大學早期生命研究團隊、劍橋大學和中國地質大學等研究單位，共同在英國《自然》雜誌（Nature）上發表《陝西寒武紀最早期的微型後口動物》。研究人員說，從中國陝西發現的化石「Saccorhytus」顯示，這個海洋微生物，先進化轉變為魚，最終進化成人類。該微生物擁有一張大口，顯然沒有肛門，在海裡蠕動行進，距今已有5.4億年歷史。

「Saccorhytus」為後口動物門（Deuterostomia），長約1公釐，像是一粒黑麥，擁有一張大口，但沒有肛門。科學家懷疑，此種生物消化食物和排泄都使用都一張口。

英國劍橋大學教授莫里斯（Simon Conway Morris）表示，如果用肉眼看這些化石，就是一些黑色的沙粒，但是顯微鏡觀察所顯示的細節令人震驚。莫里斯說，作為一個早期的後口動物來說，這可能是許多的物種起源，包括人類的原始起點。