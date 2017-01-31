| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

科學家發現》最古老人類祖先 有口無肛門

由英國、中國和德國科學家組成的國際研究小組，在中國陝西發現人類最遠古祖先的化石。（法新社）

2017-01-31  08:55

〔即時新聞／綜合報導〕由英國、中國和德國科學家組成的國際研究小組，在中國陝西發現人類最遠古祖先的化石，並發表文章於最新一期《自然》雜誌上。

綜合外媒報導，西北大學早期生命研究團隊、劍橋大學和中國地質大學等研究單位，共同在英國《自然》雜誌（Nature）上發表《陝西寒武紀最早期的微型後口動物》。研究人員說，從中國陝西發現的化石「Saccorhytus」顯示，這個海洋微生物，先進化轉變為魚，最終進化成人類。該微生物擁有一張大口，顯然沒有肛門，在海裡蠕動行進，距今已有5.4億年歷史。

「Saccorhytus」為後口動物門（Deuterostomia），長約1公釐，像是一粒黑麥，擁有一張大口，但沒有肛門。科學家懷疑，此種生物消化食物和排泄都使用都一張口。

英國劍橋大學教授莫里斯（Simon Conway Morris）表示，如果用肉眼看這些化石，就是一些黑色的沙粒，但是顯微鏡觀察所顯示的細節令人震驚。莫里斯說，作為一個早期的後口動物來說，這可能是許多的物種起源，包括人類的原始起點。

廣告
  • 該微生物擁有一張大口，顯然沒有肛門，在海裡蠕動行進。（圖擷取自推特）

    該微生物擁有一張大口，顯然沒有肛門，在海裡蠕動行進。（圖擷取自推特）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 人類祖先 化石 考古 自然
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
汽車頻道more »
- 【初四】「雞」祥好料理
大吉大利✧親子蓋飯
吮指回味✧雞翅料理
金雞好蛋✧蛋料理
雞不可失✧滋補雞湯
轉寄

標題：科學家發現》最古老人類祖先 有口無肛門


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月31日‧星期二‧丁酉年正月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.