槓上川普 美聯邦法院宣布暫緩遣返移民
2017-01-29 13:07
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普簽署一系列打擊移民的政策，不但要在美墨邊境築牆，還要限制部分國家以及難民進入美國，引起全球動盪。這也使得聯邦法院趕緊滅火，決定終止部分移民禁令。
綜合外媒報導，川普所簽署的命令中明定，禁止對敘利亞、伊拉克、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹、葉門等國發出簽證。這項命令生效後，約有100至200名從上述國家抵達美國的旅客，在機場遭到滯留，準備前往美國的民眾也因身分問題受到不同程度的影響。
這樣的現象引發許多美國民眾的不滿，紛紛聚集在機場抗議示威。紐約聯邦法官唐納利（Ann Donnelly）在週六晚間做出裁決，暫停遣返持合法簽證卻遭拘留的外國人，並讓已經抵達機場、轉機、以及持有效簽證的民眾入境。
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