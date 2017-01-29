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央視春晚被爆造假 中國網友痛批洗版

86歲的朱光鬥。（圖取自微博）

2017-01-29  13:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國中央電視台每年除夕都會規劃盛大的春節聯歡晚會，不過其中一段內容卻被踢爆造假，主持人介紹86歲的老紅軍朱光鬥，照年齡推算不可能是紅軍一員，造假消息曝光後，讓中國網友相當不滿，前往春晚微博洗版痛批！

在晚會節目中，主持人介紹一名86歲的「老紅軍」朱光鬥，他還在現場表演了一段快板書。不過網友卻發現，中共紅軍北方部分於1937年8月已改名為八路軍，南方部分也在同年10月改名新四軍，1931年出生的朱光鬥在1937年時才6歲，不可能是紅軍。

網友「愛新覺羅載勳」譴責央視，指出朱光鬥不止不是紅軍，他連八路軍也沒當過，朱光鬥是在1946年抗日戰爭勝利後參軍的，那時候已經是中國人民解放軍了！

消息曝光後春晚微博馬上被網友洗版，認為央視居然造假到這種程度，怎麼會墮落到這種程度？

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  • 網友到春晚微博留言洗版。（圖取自微博）

    網友到春晚微博留言洗版。（圖取自微博）

  • 網友到春晚微博留言洗版。（圖取自微博）

    網友到春晚微博留言洗版。（圖取自微博）

  • 網友到春晚微博留言洗版。（圖取自微博）

    網友到春晚微博留言洗版。（圖取自微博）

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