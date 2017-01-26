春節快樂！ 英國首相梅伊說中文賀新年

圍著鮮紅圍巾的英國首相梅伊，抵達位在倫敦的BBC大樓。（路透）

2017-01-26 21:33

〔編譯周柏憲／綜合報導〕農曆新年將至，英國首相梅伊特別錄製影片，並在YouTube頻道10 Downing Street（唐寧街10號）向全球「華人」致上新年祝福。

BBC中文網報導，梅伊在影片中表示，「我要向英國、中國、以及世界各地慶祝農曆新年的所有人獻上最誠摯的問候」，她也特別強調，英國與中國關係「比以往任何時候還要緊密」。

梅伊回顧，「15個月前，習主席對英國進行歷史性的國是訪問」，而且「我們接受中國的投資，比其他歐洲國家還多。」梅伊也說，「每年約有15萬名中國學生在此學習，赴英旅遊的中客在5年內翻倍成長。」梅伊說，去年就任首相後，第一個造訪的非歐洲國家就是中國。

梅伊說，雞年是吉祥的年，因為雞代表開放、信心、勤奮、和領導力，這些特質是中英努力發展雙邊關係所需要的特質。影片最後，梅伊用中文道賀「新年快樂」。有網友虧她的口音「有點兒粵語發音」。

BBC分析，梅伊雖然未言及英國脫歐，但暗示與中國建立關係是脫歐後的戰略。梅伊說，「2017有兩個重要節日，就是香港主權移交20週年和英中兩國建立大使級外交關係45週年，是兩國進一步擴大合作的契機。」合作的範疇涵蓋商貿、外交、教育、旅遊、和文化等。

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