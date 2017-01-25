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傳銷騙很大！美警在嫌疑人床墊搜出6.2億現金

美國警方在傳銷詐騙嫌疑人公寓的床墊，搜出2000萬美元（約新台幣6.2億元）的現金。（圖擷自twitter）

2017-01-25  21:00

〔即時新聞／綜合報導〕美國之前發生一起傳銷詐騙案，共有約100萬人遭詐欺，涉案金額達到10億美元（約313億元新台幣），警方更在嫌疑人公寓的床墊搜出約2000萬美元（約新台幣6.2億元）的現金。

據《BBC》報導，美國司法當局之前調查一項傳銷詐騙案，發現一間聲稱經營互聯網電話業務的「TelexFree」公司操縱了這項傳銷詐騙活動。警方於是鎖定28歲巴西籍嫌疑人羅洽（Cleber Rene Rizerio Rocha），對他進行跟蹤，警方之後更在他公寓的床墊發現多達2000萬美元的現金。

這起傳銷詐騙共有約100萬人遭騙，涉案金額更達10億美元，目前羅洽被控犯下洗錢罪，已經遭到逮捕，法院因為認為他存在危險性，拒絶讓他保釋。

美國聯邦檢察官表示，「TelexFree」會誘騙投資公司的計劃，之後再使用新投資者提供的資金來支付老投資者，而這些投資者多半都是家人或朋友關係。

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