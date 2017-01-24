名古屋市長否認南京屠殺 中國要求跪地道歉

2017-01-24 18:56

〔即時新聞／綜合報導〕日本連鎖飯店「APA HOTEL」爆出在客房內放置否認南京大屠殺的書籍，引發關注，名古屋市長河村隆之昨公開表示「南京事件應該並未發生過」，還說如果有的話，日本人應跪地道歉。中國外交部發言人華春瑩今天在記者會上被問到此事，表示南京大屠殺是歷史事實，要求河村隆之履行跪地承諾。

河村昨在記者會上否認南京大屠殺一事，表示中國說有30萬市民被殺，如果是真的，就該跪地道歉，如果沒有做過，則必須反駁，有必要展開討論。

這不是河村首次公開否認南京大屠殺，他在2012年時也曾表示：「的確存在常規的戰鬥行為，但我認為南京事件並未發生過。」

華春瑩今在記者會上被問到相關問題，除呼籲中國和其他廣大遊客抵制APA酒店外，更稱南京大屠殺是歷史事實，國際上早有公論，請河村隆之履行承諾。