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IS也用無人機 空投炸彈畫面首次曝光

極端回教組織「伊斯蘭國」日前公佈一段宣傳片，內容可看到一架IS無人機向伊拉克士兵投放炸彈。（圖截自網路）

2017-01-24  09:45

〔即時新聞／綜合報導〕無人飛機搭載炸彈用於軍事轟炸，以往多是歐美西方國家使用的方法，但有外媒報導指出，極端回教組織「伊斯蘭國」（IS）日前公佈一段宣傳片，內容可以看到一架IS無人機向伊拉克士兵投擲炸彈，是首次有影片拍下IS無人機空襲的過程。

綜合外媒報導影片可見，一架由IS控制的無人機在伊拉克北部大城摩蘇爾上空盤旋，並且鎖定地面上一批伊拉克政府軍士兵投放炸彈，炸彈落在地面引爆後，數名軍人被炸彈波及倒地不起。另外，影片也有IS分子發動自殺炸彈攻擊的片段。

有美軍官員就在上星期指出，過去2個月來，幾乎每天都可以在摩蘇爾發現IS無人機的行蹤，除了可以向敵方投擲炸彈以外，也可以執行高空偵察任務。但這是IS第一次透過影片公開無人機投彈的過程。

炸彈落在地面引爆後，數名軍人被炸彈波及倒地不起。（圖截自網路）

這是IS第一次透過影片公開無人機投彈的過程。（圖截自網路）

影片也有IS分子發動自殺炸彈攻擊的片段。（圖截自網路）

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