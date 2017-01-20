讓位或被逼下台？非洲聯軍逼賈梅2選1
2017-01-20 23:00
甘比亞前總統賈梅大選落敗仍戀棧，不願讓位引發非洲其他國家高度關切。（法新社）
〔編譯周柏憲／綜合報導〕在位長達22年的甘比亞前總統賈梅（Yahya Jammeh）大選落敗不認輸，非洲聯軍要求賈梅在當地時間中午選擇讓位或被逼下台。賈梅今日（20）抵達首都班竹（Banjul）力搏最後的外交努力，爭取更多考慮時間。
美聯社、衛報報導，根據甘比亞政府消息人士表示，西非國家經濟共同體（ECOWAS）主席索扎（Marcel Alain de Souza）對賈梅設下的期限為當地正午12時，若賈梅不讓位，ECOWAS號召的非洲聯軍將逼迫賈梅下台。
根據路透，賈梅向ECOWAS要求將期限延展至下午4時，而且幾內亞總統顧德（Alpha Conde）、茅利塔尼亞總統阿濟茲（Mohamed Ould Abdel Aziz）今日抵達班竹，與賈梅展開最後談話。茅利塔尼亞是賈梅可能流亡的國家，而顧德將給賈梅和平下台的機會。
甘比亞總統當選人巴洛（Adama Barrow）去年12月打敗長年執政的賈梅，並已在甘比亞駐塞內加爾首都達卡（Dakar）的大使館宣誓就職。ECOWAS消息人士表示，在巴洛的請求之下，塞內加爾和奈及利亞的軍隊在週四晚間進入甘比亞境內，在協商結束以前不會有進一步的軍事行動。
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