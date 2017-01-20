| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
車燈大廠帝寶 鹿港千坪舊倉大火 科技菁創 先麥帶起台灣農企軟實力
 首頁 > 國際

烤雞翅驚見25公分長蟲? 店家：是烤雞的綁繩

英國女子在餐點中發現一條疑似是超長蟲蟲的詭異東西。（圖擷自《太陽報》）

2017-01-20  21:05

〔即時新聞／綜合報導〕很多人都有發現食物中有異物的經驗，英國一位女子最近就在烤雞翅中發現一條疑似超長蟲蟲的詭異東西，不過店家在調查後才發現，這個異物並不是蟲，而是綁繩。

綜合外媒報導，英國哈克尼（Hackney）20歲女子雪芽（Shya Henry）之前在連鎖酒吧「Wetherspoons」花7.99英鎊（約310元新台幣）點了一份雞翅加薯條。當她吃了一半後，卻發現雞翅中有一個長10吋（約25公分）、看起來很像蟲的細長物體。雪芽於是向酒吧服務員反應餐點中有蟲，服務人員當下除了向她道歉，也退費給她。

不過酒吧在進一步調查後卻指稱，那個長達10吋的細長物其實不是蟲，而是在烤雞時用來固定雞隻的綁繩（trussing band）。即便如此，酒吧發言人仍說，食物中有綁繩也是相當嚴重的問題，他們願意為此向顧客致歉。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 異物 食物
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤豬肉卷八幡煮
總舖師✧圍爐好菜
過年的蘿蔔糕料理
年貨大街採購訣竅
轉寄

標題：烤雞翅驚見25公分長蟲? 店家：是烤雞的綁繩


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月20日‧星期五‧丙申年臘月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.