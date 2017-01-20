烤雞翅驚見25公分長蟲? 店家：是烤雞的綁繩
2017-01-20 21:05
英國女子在餐點中發現一條疑似是超長蟲蟲的詭異東西。（圖擷自《太陽報》）
〔即時新聞／綜合報導〕很多人都有發現食物中有異物的經驗，英國一位女子最近就在烤雞翅中發現一條疑似超長蟲蟲的詭異東西，不過店家在調查後才發現，這個異物並不是蟲，而是綁繩。
綜合外媒報導，英國哈克尼（Hackney）20歲女子雪芽（Shya Henry）之前在連鎖酒吧「Wetherspoons」花7.99英鎊（約310元新台幣）點了一份雞翅加薯條。當她吃了一半後，卻發現雞翅中有一個長10吋（約25公分）、看起來很像蟲的細長物體。雪芽於是向酒吧服務員反應餐點中有蟲，服務人員當下除了向她道歉，也退費給她。
不過酒吧在進一步調查後卻指稱，那個長達10吋的細長物其實不是蟲，而是在烤雞時用來固定雞隻的綁繩（trussing band）。即便如此，酒吧發言人仍說，食物中有綁繩也是相當嚴重的問題，他們願意為此向顧客致歉。
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