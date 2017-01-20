土國會女議員上演全武行 打到義肢都飛了

土耳其國會昨針對擴大總統權力議案，不僅上演辯論大戰，隨後還爆發全武行。（圖擷取自「aftenposten」）

2017-01-20 16:42

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其國會昨針對擴大總統權力議案，上演辯論大戰。無黨籍議員娜茲莉亞卡（Aylin Nazliaka）想阻止議案通過，憤而把自己鎖在議事台抗議，隨後現場卻演變成互相推擠與打鬥，混亂間有名女議員的義肢手臂都飛了。據悉，有兩人受傷送醫。

《路透》報導，娜茲莉亞卡因不滿議案通過，將讓總統艾爾段擴權，在辯論期間，把自己鎖在議事台死不肯下來，會議也兩度宣告暫停。多名女議員試圖說服娜茲莉亞卡下台，執政黨正義發展黨（AK Party）1名女議員，還欲強行出手中斷娜茲莉亞卡抗議，不料卻一發不可收拾，爆發全武行，兩名女議員互扯頭髮，打到其中1人的義肢手臂都飛出去。

據了解，衝突是導因於這項議案若通過，恐讓現任總統艾爾段的任期，延長至2029年，還有權發布法令、委任部長、高官，與解散國會等，1人獨掌多項大權。對此，執政黨持正面態度，「這有助於強化領導能力，防止退回過去脆弱不堪的聯合政府」，但兩大反對黨則感到不滿，批評其行徑根本與威權統治無異。