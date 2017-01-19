搶救伊朗最老摩天大樓 30消防員命喪火場

伊朗首都德黑蘭一座歷史悠久的摩天大廈今起火燃燒，火勢持續延燒數個小時才遭撲滅，造成至少30名消防員喪生。（路透）

2017-01-19 18:40

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗首都德黑蘭（Tehran）市中心，一棟歷史悠久的摩天大廈燃起熊熊烈火，火勢延燒數小時，現場出動約200名消防員，火勢稍早前已成功撲滅，但不幸的是，因建築物倒塌造成至少30名消防員命喪火場。

大火焚燒 建物脆裂坍塌崩落

綜合外媒報導，伊朗首都德黑蘭市中心，一棟17層樓高的摩天大廈今日起火燃燒，火舌從大廈頂樓竄出，德黑蘭消防部發言人賈拉勒（Jalal Maleki）指出，10個消防站接獲通報後，共派出200名消防人員前往救援，據消息指出，這場火災造成大約38位民眾受到輕重傷。

不少營業商家在大樓身陷火海時，試圖衝進火場搶救財物，讓場面一度陷入混亂，導致救援受阻，讓火勢持續數個小時後才撲滅。

積極搶救仍受困瓦礫堆的消防員

伊朗國營電視新聞指出，因大火焚燒導致建築物脆裂坍塌，大樓的一側直接崩落，先是迎面砸往一名站在長梯上灑水的消防員後，隨即崩落到地面，造成至少30名消防人員不幸喪生，目前仍積極在瓦礫堆中搶救困而可能生還的消防隊員。

據悉這棟大樓建於1960年代，是該國歷史最為悠久的摩天大廈，大樓中主要經營購物商場。