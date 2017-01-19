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搶救伊朗最老摩天大樓 30消防員命喪火場

伊朗首都德黑蘭一座歷史悠久的摩天大廈今起火燃燒，火勢持續延燒數個小時才遭撲滅，造成至少30名消防員喪生。（路透）

2017-01-19  18:40

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗首都德黑蘭（Tehran）市中心，一棟歷史悠久的摩天大廈燃起熊熊烈火，火勢延燒數小時，現場出動約200名消防員，火勢稍早前已成功撲滅，但不幸的是，因建築物倒塌造成至少30名消防員命喪火場。

大火焚燒 建物脆裂坍塌崩落

綜合外媒報導，伊朗首都德黑蘭市中心，一棟17層樓高的摩天大廈今日起火燃燒，火舌從大廈頂樓竄出，德黑蘭消防部發言人賈拉勒（Jalal Maleki）指出，10個消防站接獲通報後，共派出200名消防人員前往救援，據消息指出，這場火災造成大約38位民眾受到輕重傷。

不少營業商家在大樓身陷火海時，試圖衝進火場搶救財物，讓場面一度陷入混亂，導致救援受阻，讓火勢持續數個小時後才撲滅。

積極搶救仍受困瓦礫堆的消防員

伊朗國營電視新聞指出，因大火焚燒導致建築物脆裂坍塌，大樓的一側直接崩落，先是迎面砸往一名站在長梯上灑水的消防員後，隨即崩落到地面，造成至少30名消防人員不幸喪生，目前仍積極在瓦礫堆中搶救困而可能生還的消防隊員。

據悉這棟大樓建於1960年代，是該國歷史最為悠久的摩天大廈，大樓中主要經營購物商場。

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  • 伊朗首都德黑蘭一座歷史悠久的摩天大廈今起火燃燒，火勢持續延燒數個小時才遭撲滅，造成至少30名消防員喪生，消防隊員得知隊友命喪火場情緒崩潰。（路透）

    伊朗首都德黑蘭一座歷史悠久的摩天大廈今起火燃燒，火勢持續延燒數個小時才遭撲滅，造成至少30名消防員喪生，消防隊員得知隊友命喪火場情緒崩潰。（路透）

  • 伊朗首都德黑蘭一座歷史悠久的摩天大廈今起火燃燒火勢持續延燒數個小時才遭撲滅，造成至少30名消防員喪生。（路透）

    伊朗首都德黑蘭一座歷史悠久的摩天大廈今起火燃燒火勢持續延燒數個小時才遭撲滅，造成至少30名消防員喪生。（路透）

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