中國擬統一發布霧霾預警 網友：一起報假數據？

中國擬統一發布霧霾預警，這讓中國網友質問「統一口徑，一起報假數據？」（法新社）

2017-01-18 23:27

〔即時新聞／綜合報導〕中國近日網路流傳一張該國國家氣象局文件圖，內容要求各地氣象部門停止發布霧霾預警，國家氣象局官員稱這是因氣象局和環保部門的訊息常有落差，正在研擬統一發布，但中國網友質問「統一口徑，一起報假數據？」

綜合外媒報導，該流傳的文件圖據稱是內部文件，標題為「關於暫停霾預報預警業務的通知」，要求各地氣象單位立即停止發布霾警報，但對於能見度小於10公里的情況，可根據相對濕度發布霧預警。

中國國家氣象局一官員證實有此事，該官員稱，這是因為氣象單位和環保單位在發布霾相關警報時，經常會出現不一樣的情況，因此要建立一個聯合工作機制，確定以後霾預、警報如何發布、由哪個單位發布。目前相關細節仍在商討。

但中國網友對官員的解釋並不買帳，直問這是要「一起報假數據？」、「掩耳盜鈴，你不報霧霾就沒有了嗎？」，質問為何要在商討時停止舊機制，霾預報為何換成霧預報？認為官方解釋很牽強。