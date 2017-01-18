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對上帝嗆聲？ 杜特蒂：若不爽我歡迎下凡...

2017-01-18  21:34

〔即時新聞／綜合報導〕竟對上帝嗆聲？！菲律賓總統杜特蒂今天再度語出驚人，他堅持繼續進行掃毒政策，並說上帝如果不爽的話，「歡迎你下來」。

杜特蒂今天在馬尼拉北方加巴那統市（Cabanatuan）1家醫院20週年活動上演講，他再度談及毒品問題，這次他把矛頭指向上帝，並對天主教會批評政府掃毒表達不滿。

他直說，「我不會做對上帝犯罪的事情，但如果上帝不爽我的話，歡迎下凡，然後...喔！耶穌基督。」杜特蒂沒有完整表達語意，不知是要歡迎上帝下凡相助，還是下凡懲罰他，引發台下觀眾想像。

他也針對教會批評，「你們來解決問題啊！」甚至建議教會派幾位主教嘗試吸毒，要他們親自體驗吸毒後會做出什麼壞事。

此外，日前他表示如果毒品問題持續，他將宣布戒嚴，不過他今天則說，沒有任何令人信服的理由，能夠讓他宣布戒嚴。他也批評媒體，誤解他對戒嚴的說法。

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  • 杜特蒂今天表示，若上帝不滿他的毒品政策，歡迎下凡。（法新社）

    杜特蒂今天表示，若上帝不滿他的毒品政策，歡迎下凡。（法新社）

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