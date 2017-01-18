誤炸難民營釀逾百死 奈及利亞軍方認錯
2017-01-18 06:23
奈及利亞空軍誤炸難民營，現場幾乎被夷為平地。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕奈及利亞波諾州北部萊恩（Rann）一處難民營17日上午9時，遭奈國空軍轟炸，造成百餘名難民死亡，軍方事後坦承，原本是要空襲伊斯蘭極端組織「博科聖地」（Boko Haram）成員，卻因飛行員誤炸造成重大死傷，總統布哈里也表達哀悼之意。
奈國軍方情資顯示，「博科聖地」成員在萊恩地區聚會，飛行員誤以為攻打目標即是聚會地點，結果卻是難民營，官方指稱超過100人死亡，但媒體引述無國界醫生組織（MSF）的話指至少造成52死；紅十字會則表示，至少20名志工喪命。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 妻被爆帶男人回家過夜 明星議員：哪個男人能忍？
- 野生連勝文變這樣... 網友：我到底看了什麼？
- 檳榔盒的概念！？SOD限定商品 白飯流濃濃AV味
- 〈親子會客室〉矯正亂吐口水 畫圖說故事
- 營建業缺工 苗縣建築期限延長一年
- 政院：漲價餐飲業 僅1家受1例1休影響
- 李玟42歲回春18 喬攻蛋 邀阿妹同台
- 閒置10年 愛蘭營區蓋大馬璘文化遺址公園
- 〈生活OK繃〉海帶芽 營養又好用
- 高雄瑞豐夜市遭砸 1人頭破血流送醫
- 謠傳總統府將對陳抗開槍 刑事局追查散播來源
- 台灣首個3D文物資料庫 史前館啟用
- 珍藏員林鐵道 靜修文化園區開幕
- 為救漁工與海巡艦碰撞受損 返航「自己裹牛屎」
- 郭台銘若選總統 吳敦義：會支持
- 陸計畫2017年底前 打造出百億億次電腦
- 畫蛇添足，歹戲拖棚
- 經典賽國手雙重角色 吹毛「球」疵
- 婚後住1.8億豪宅 金泰希明教堂秘嫁Rain
- 桃園姓氏排名「陳黃林」 10大姓氏人數破百萬
- 行政執行署賣自家龍柏 首拍流標
- 現代汽車 跨足中古車市場
- 砸5年20.7億 皇家綁住達菲
- 打造南軟第二 AR新興資訊業 工業區容積擬放寬
- 廟會神將征安古蘭 台灣漫畫初心築夢
- 〈聯邦美術新人獎首獎〉鍾騏兆：得獎讓我省思
- 白冰冰不想再婚 擇偶條件只有一點
- 上課播布袋戲、開會戴V怪客面具 他被封最狂數學老師
- SIHH登場 賽車時刻─錶襯黑白方格旗 萬寶龍最復古 羅杰杜比最膽大 RICHARD MILLE最輕量
- 澳網》謝淑薇次輪 對決最辣球星
- 林伯豐：拉長變形工時 可緩和服務業漲價
- 英脫歐硬中帶軟 英鎊強彈
- 「三壘解答」雙保險 高國麟到位
- 逸達前列腺癌新藥 三期臨床出爐
- 色司機性侵韓女效應 警加強查緝計程車
- 余天月扛40萬家計 余祥銓汗顏哭了
- Hebe、Selina尾牙被左擁右抱 再添新師妹
- 社論》從統獨對立到本土兩黨制
- MLB》11個月前索求48億 包爺身價暴跌回藍鳥
- 泰豐輪胎中壢廠大火 「像世界末日」
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：誤炸難民營釀逾百死 奈及利亞軍方認錯
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分