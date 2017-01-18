誤炸難民營釀逾百死 奈及利亞軍方認錯

奈及利亞空軍誤炸難民營，現場幾乎被夷為平地。（法新社）

2017-01-18 06:23

〔即時新聞／綜合報導〕奈及利亞波諾州北部萊恩（Rann）一處難民營17日上午9時，遭奈國空軍轟炸，造成百餘名難民死亡，軍方事後坦承，原本是要空襲伊斯蘭極端組織「博科聖地」（Boko Haram）成員，卻因飛行員誤炸造成重大死傷，總統布哈里也表達哀悼之意。

奈國軍方情資顯示，「博科聖地」成員在萊恩地區聚會，飛行員誤以為攻打目標即是聚會地點，結果卻是難民營，官方指稱超過100人死亡，但媒體引述無國界醫生組織（MSF）的話指至少造成52死；紅十字會則表示，至少20名志工喪命。