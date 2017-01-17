日本破解「金星微笑」祕密 助了解其大氣構造

日本金星探測器「破曉號」（Akatsuki）2015年12月探測到「金星的微笑」。（圖擷取自推特）

2017-01-17 14:26

〔即時新聞／綜合報導〕日本金星探測器「破曉號」（Akatsuki），2015年12月進入環繞金星的軌道，觀測到長約1萬公里弓狀結構雲層，幾乎貫穿金星的北半球縱貫至南半球，橫看像是一道微笑，在2015年12月7日至11日出現。「金星的微笑」可能是由山脈高地所造成，此次研究成果，可望破解金星雲層下的祕密。

綜合媒體報導，日本立教大學所組成的研究團隊，16日在英國《自然》（Nature）科學雜誌發表研究成果，發現覆蓋在金星表面的雲層非常厚，大氣層的上層又有風速高達每秒100公尺的「超級氣旋」。研究團隊的立教大學助教福原哲哉表示，希望這項成果，能夠有助於了解金星的大氣構造。

研究團隊的教授田口真表示，弓狀結構雲層約有5000公尺高，由2個部分組成，分為溫度高於周圍雲層和溫度低於周圍雲層2部分。田口真說，弓形結構中心的下方正是被稱為「阿佛洛狄忒陸」的高地，估計是大氣越過山脈時會發生氣流漣漪向上移動的現象，而形成弓狀雲層。