夜空中最亮的星！天文學家：5年後肉眼可見證

約1000年前的一次超新星爆發遺跡，當年的爆炸也是在地球上用肉眼可見。（圖擷取自《NASA》）

2017-01-17 20:54

〔即時新聞／綜合報導〕天文學家預測，人類在5年後，也就是西元2022年時，可以看見距離地球1800光年遠的2顆恆星爆炸，並誕生一顆紅新星（Red Nova），其亮度之高，地球上的我們甚至不需透過望遠鏡，用肉眼即可見證。這也是天文學家有史以來首度預測超新星爆發。

《國家地理雜誌》報導，天文學家莫納爾（Larry Molnar）在1月6日美國天文學會於德州舉行的會議上表示，「在我們的銀河系中，這種規模的星體爆發，大概每10年就會發生一次。」過去類似超新星爆炸之類的事件，天文學家往往在關鍵時刻已過，才能透過望遠鏡觀測餘波，這次則不同以往，這個系統離地球非常近、亮度會暴增至原本星體的1萬倍以上，直逼北極星。

天文學家觀察這個位於天鵝座附近、距離地球1800光年遠的恆星系統已逾10年，它名為KIC 9832227，是一對互繞旋轉的食雙星，目前這2顆星非常接近，甚至共用一個氣體外殼，看起來就像太空中的一顆花生，目前他們每11個小時就會互繞一圈，天文學家發現他們越來越接近，預計在2022年前後一年將產生碰撞，並會在夜空中閃耀數個月，之後慢慢變暗，2到3年後就會恢復正常亮度。

莫納爾說：「這次爆發將會非常明顯，每個人都能在天空中看到，到了2023年，你不需要用望遠鏡就能夠告訴我，當年我的預測到底成不成功。」但他也表示，即使這樣的預測正確，這爆炸早在距今1795年前發生，只是距離遙遠，直到西元2023年才被人類看見。